Mister Movie | Guida TV | Cosa vedere stasera giovedì 6 marzo 2025

Sei indeciso suguardare questa sera in televisione? Ecco una selezione dei programmi più interessanti in onda sui principali canali.TV 6Canale 5 - Grande Fratello (21:20 - 01:55) Il reality più longevo della televisione italiana continua a catturare l'attenzione del pubblico. Alfonso Signorini conduce una nuova puntata ricca di colpi di scena, con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. I concorrenti, chiusi nella casa, si sfidano per conquistare il montepremi finale di 100.000 euro.Rai 3 - Splendida Cornice (21:20 - 00:20) Geppi Cucciari torna con il suo varietà culturale, alternando musica, danza, teatro e cinema per una serata di puro intrattenimento. Il format, apprezzato dal pubblico, regala momenti di spettacolo e riflessione.NOVE - Only Fun - Comico Show (21:30 - 00:15) Per chi ama la comicità, il programma offre una selezione dei migliori comici del momento, regalando una serata all'insegna del divertimento e delle risate.