Mister Movie | Giancarlo Esposito Aya Cash e Jessica Harper nel cast del thriller Kill Me

Giancarlo Esposito, Aya Cash e Jessica Harper nel cast del thriller "Kill Me"

, noto per il suo ruolo iconico in Breaking Bad, si unisce ad Aya(The Boys) e(Memory) neldel film gialloMe. Il, prodotto dalla XYZ Films, vedrà tra i protagonisti anche Charlie Day (It's Always Sunny in Philadelphia) e Allison Williams (Get Out).La trama diMe: uno da risolvereLa storia ruota attorno a Jimmy (interpretato da Charlie Day), che si risveglia in una vasca da bagno dopo quello che sembra essere un tentativo di suicidio. Tuttavia, mentre amici e familiari credono che l'uomo abbia realmente cercato di togliersi la vita, lui è convinto del contrario. Per far luce sulo, si allea con Margot (Allison Williams), l'operatrice del 911 che ha risposto alla sua chiamata, e insieme iniziano un'indagine per scoprire la verità.