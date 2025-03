Mister Movie | Flop per Gerry Scotti ed il suo Lo Show Dei Record? Ecco gli ascolti

Leggi su Mistermovie.it

Il debutto dell’undicesima edizione de LoDeinon sembra essere stato all’altezza delle aspettative. Nonostante la presenza del popolare, lo spettacolo ha registrato numeri deludenti, con un modesto 14,9% di share e una media di 2,1 milioni di spettatori nella serata di ieri, 5 marzo 2025.Un Lento Declino per lo Spettacolo di Canale 5?Il programma, che negli anni precedenti aveva riscosso un buon successo, non è riuscito a catturare l’interesse del pubblico come sperato. La scelta delle sfide e l’introduzione di nuovi format potrebbero non essere riuscite a rinnovare l’appeal di unoche ormai sembra aver perso parte della sua freschezza. Glisono un campanello d’allarme per Mediaset, che dovrà probabilmente riflettere su come rilanciare un format che ha sempre avuto un posto speciale nel cuore degli italiani.