Mister Movie | Daredevil | Born Again – Easter Egg e tutto ciò che di importante ti sei perso

Dopo un lungo periodo di attesa e un cammino tortuoso,, l'eroe cieco della Marvel, ha finalmente fatto il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe con "". Il revival della serie, distribuito su Disney+ con una premiere di due episodi, segna un nuovo capitolo per ilnaggio interpretato da Charlie Cox, mantenendo intatta la brutalità e l'intensità che avevano caratterizzato la serie di Netflix.Un Inizio DrammaticoIl primo episodio inizia con un colpo di scena che lascia senza fiato: Matt Murdock (Charlie Cox), Foggy Nelson (Elden Henson) e Karen Page (Deborah Ann Woll) escono per un drink dopo una lunga giornata al loro studio legale. Ma una chiamata inquietante getta subito una luce sinistra sugli eventi. Foggy riceve una telefonata da Benny, un uomo in pericolo, e Matt, grazie al suo udito sovrumano, si precipita in suo soccorso, solo per scoprire che è tutta una trappola per separarlo da Foggy.