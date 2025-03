Mistermovie.it - Mister Movie | Cattivissimo Me 5 Data di Uscita, Trama e tutto quello che sappiamo

Leggi su Mistermovie.it

Il fenomeno diMe non accenna a fermarsi. Mentre il quarto capitolo della saga continua a ottenere successo in streaming, i fan possono già segnare unaimportante sul calendario: il 1° luglio 2026, quando arriverà nei cinema Minions 3.Minions 3 in arrivo nel 2026: il franchise diMe continua a espandersiNato nel 2010 con il primo film della serie, il franchise ha rapidamente conquistato il pubblico grazie al mix di comicità, azione e personaggi carismatici come Gru, Lucy e gli immancabili Minions. Il successo ha portato alla realizzazione di tre sequel e due spin-off dedicati proprio ai piccoli aiutanti gialli, capaci di diventare vere e proprie icone dell’animazione.Ora, dopo l’ottimo riscontro ottenuto daMe 4, Universal e Illumination hanno annunciato il ritorno dei Minions con un terzo capitolo stand-alone.