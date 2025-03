Mistermovie.it - Mister Movie | Casting L’Isola dei Famosi 2025: Rumors e Novità, Chi Saranno i Naufraghi?

La nuova edizione de L'Isola deiè in fase di preparazione, con Veronica Gentili quasi confermata alla conduzione. Resta l'incognita sui ruoli di inviato e opinionista, con Pierpaolo Pretelli, Simona Ventura, Dario Maltese e Vladimir Luxuria tra i nomi papabili.in Arrivo: Nomi di Spicco e Possibili Ritorni di FiammaTra i concorrenti, si vociferano nomi come la tennista Camila Giorgi, la giornalista sportiva MariaLuisa Jacobelli, Angelo Madonia e la ciclista Letizia Paternoster. L'attenzione è puntata anche su una ex coppia del Grande Fratello Vip, il cui ritorno di fiamma potrebbe infiammare l'Honduras.Ex Coppia del GF Vip: Ritorno di Fiamma sull'Isola?Secondo Deianira Marzano, una ex coppia del Grande Fratello Vip potrebbe sbarcare sull'Isola, con la possibilità di un ritorno di fiamma.