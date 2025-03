Missione Salute | visite gratis l’8 marzo con la Misericordia

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 62025 – Sabato 8, in occasione del Giubileo del Volontariato, torna a Roma l’iniziativa “”, un progetto che garantiscemediche gratuite a chi non ha accesso alle cure specialistiche. L’evento si svolgerà nella piazza di San Salvatore in Lauro e vedrà la partecipazione di medici provenienti dalle migliori strutture ospedaliere e cliniche della Capitale.gratuite con medici di prestigioGrazie a ambulatori mobili, i professionisti della sanità offriranno controlli specialistici e accertamenti diagnostici a chiunque ne abbia bisogno. Si tratta di un’opportunità preziosa per coloro che, per ragioni economiche o sociali, non possono permettersimediche adeguate.L’iniziativa rappresenta un gesto concreto di solidarietà, sottolineando l’importanza di un’assistenza sanitaria accessibile a tutti, in un momento storico in cui sempre più persone faticano ad accedere a cure tempestive e di qualità.