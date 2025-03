Ilgiorno.it - Milano si tinge di rosso: in piazza Castello il maxi raduno dei Ferraristi con Lewis Hamilton e Charles Leclerc

, 6 marzo 2025 –vestiti e baciati dal sole in largo Cairoli e dintorni. Ildegli “amanti della rossa” ha invaso già dalle prime ore del mattino di oggi gli spazi a ridosso delSforzesco per festeggiare il conto alla rovescia che ci separa dalla partenza del Campionato 2025 di Formula 1, che prenderà il via il 16 marzo in Australia. Migliaia di fan si sono ritrovati in massa in attesa di poter applaudire nel pomeriggio06032025 Ferrari Largo Cairoli attesa dei fan foto Paolo Salmoirago L’evento, organizzato assieme a Unicredit, potrà essere seguito anche attraverso deischermi che sono stati allestiti nelle vie a ridosso di, via Beltrami ele Cadorna: c’è infatti un limite massimo di capienza disposto per ragioni di sicurezza, che una volta raggiunto non permetterà di superare i varchi di accesso.