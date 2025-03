Lapresse.it - Milano: incendio in ripostiglio, evacuata scuola superiore Lagrange

, 6 mar. (LaPresse) – Unvincolato all’interno di un, per cause ancora da accertarsi, ha costretto i Vigili del Fuoco diad evacuare un’intera, l’Istituto Luigiin via Litta Modignani 65. Le fiamme sono state immediatamente spente dai soccorritori provenienti dalle sedi di via Benedetto Marcello e via Messina unitamente al nucleo Saf. Non si registrano persone coinvolte tra studenti, corpo docente e personale tecnico. I fumi hanno raggiunto tutto il primo piano dellaed in questi minuti i Vigili del fuoco stanno provvedendo a bonificare l’area. Lezioni, dunque, sospese con gli studenti che dopo aver raccolto i propri effetti personali sono ritornati a casa.