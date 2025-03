Unlimitednews.it - Milano, Commissione d’Albo Logopedisti per ‘comunicare senza barriere’

(ITALPRESS) – Si celebra oggi (6 marzo) la Giornata Europea della Logopedia, promossa dall’Associazione Tecnico Scientifica FederazioneItaliani (FLI) nel contesto internazionale dell’European Speech and Language Therapy Association (ESLA). In occasione di questa ricorrenza, ladell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio ricorda lo slogan scelto per il 2025: “Linguaggio e ambiente, insieme vincono”.La Giornata Europea, infatti, rappresenta una preziosa occasione per riflettere su come il linguaggio e l’ambiente possano influenzarsi a vicenda e su come l’intervento del Logopedista sia essenziale per migliorare la comunicazione e la qualità della vita delle persone.