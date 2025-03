Lapresse.it - Milano: autopsia, Nataly Quintanilla uccisa a mani nude, picchiata e soffocata

Leggi su Lapresse.it

, 6 mar. (LaPresse) – Ci sono segni di aggressione e di un probabile pestaggio sul corpo di JhoannaValle, la baby sitter salvadoregna di 40 anni scomparsa la notte del 24-25 gennaio e per il cui omicidio si trova in carcere il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas. Da quanto emerge dall’sul corpo della donna, ritrovato domenica 2 marzo dopo oltre un mese nelle acque del fiume Adda a Zelo Buon Persico, nel Lodigiano, la causa della morte sarebbe un probabile soffocamento/strangolamento. Gli esperti dell’Istituto di medicina legale di Pavia hanno trovato numerose ecchimosi sul corpo della donna anche se sarà necessario attendere gli esiti degli esami istologici sui tessuti. Non ci sarebbe alcun segno di ferite e lacerazioni da armi da taglio o da sparo. Prosegue nel frattempo l’inchiesta della pubblico ministero diAlessia Menegazzo e dell’aggiunta Letizia Mannella che contestano al 48enne l’omicidio volontario pluriaggravato e occulatamento di cadavere.