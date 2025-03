Rompipallone.it - Milan: sgarbo all’Inter, si chiude per un difensore

Leggi su Rompipallone.it

I rossoneri stanno iniziando a muoversi sul calciomercato. Moncada e Ibrahimovic potrebbero prelevare un giocatore dalla PremierLa stagione delfino ad oggi si può definire assolutamente deludente. Un cambio in panchina, risultati negativi nonostante la Supercoppa vinta e la volontà di ripartire da zero per cercare di aprire un nuovo ciclo. Moncada e Ibrahimovic stanno lavorando da tempo per individuare i rinforzi ideali da dare al futuro tecnico. Le priorità in questo momento sono sicuramente direttore sportivo e allenatore, ma i dirigenti proveranno are anche dei colpi di assoluto livello.Secondo quanto riferito da Caught Offside, ilavrebbe individuato il rinforzo giusto per la prossima sessione di calciomercato. Sul giocatore ci sarebbero anche Inter, Juventus e tante altre squadre.