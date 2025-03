Liberoquotidiano.it - Milan, gli estremi rimedi di Conceiçao: chi fa fuori subito, due nomi pesantissimi

Ha abituato tutti a continui cambi e così Sergiofarà in vista della trasferta di Lecce, sabato alle 18, quando stravolgerà la formazione vista contro Bologna e Lazio. A pagarne la catena di sinistra, con i soliti noti, Theo Hernandez e Rafa Leao, che si accomoderanno in panchina, assieme a Fofana, per lasciare spazio a Jimenez, Bondo e Sottil. Possibile pure l'inserimento dal 1' di Terracciano. Anche sul fronte mercato ci saranno cambiamenti, in attesa del nuovo d.s. (Tare è in pole su Paratici). Come riporta La Repubblica, Theo ha il contratto in scadenza nel 2026 e ha chiesto ai suoi agenti di cercare un accordo, ma la sua storia con ilè finita. Le pretendenti sul tavolo sono Psg, Bayern e Real Madrid. Serve un'offerta, che ad oggi non c'è. Anche il rinnovo di Maignan (assente a Lecce per la squalifica della parolaccia all'arbitro Manganiello nel tunnel dello stadio dopo la Lazio) è in stand-by, congelato dal club.