Milan Conceicao stravolge tutto | due big in panchina e un esordio da titolare

Ilsi prepara per la sfida contro il Lecce in trasferta per tornare ad una vittoria che in campionato manca da metà febbraioDefinirlo “periodo di crisi” è dire poco: ilè entrato in un loop negativo dove il miglior risultato delle ultime quattro gare giocate è un pareggio che ha estromesso la squadra didalla Champions League, vale a dire l’1-1 di San Siro contro il Feyenoord agli spareggi.Le altre sfide sono tre sconfitte, tutte per 2-1, rispettivamente contro Torino, Bologna e Lazio. Quella con i felsinei probabilmente era la più importante della stagione considerando che avrebbe potuto avvicinare i rossoneri all’Europa, ma così non è stato poiché la rete di Ndoye ha spento le speranze., verso Lecce: ecco la mossa che non ti aspettiOra per ilc’è il Lecce al Via del Mare del grande ex inovvero Gianpaolo.