Milan, arriva lui al posto di Theo Hernandez: colpo da 20 milioni

Ilsi diranno addio al termine dell’attuale stagione. I rossoneri hanno trovato il suo erede: servono 20.Ha le idee chiare ilin merito alle mosse da piazzare nelle prossime settimane al fine di tornare competitivo nella stagione 2025/26. Quella attuale, tra campionato e Champions, ha riservato soprattutto amarezze e delusioni: da qui la decisione, da parte del club, di avviare un nuovo ciclo e apportare una serie di modifiche sia alla squadra dirigenziale che alla rosa. Prevista, ad esempio, la nomina di un nuovo direttore sportivo (in pole c’è Igli Tare) che, in seguito, sarà chiamato a scegliere l’erede di Sergio Conceicao. In cantiere, poi, la cessione di vari componenti dell’attuale gruppo, tra cuilui aldida 20– TvPlay.