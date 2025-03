Amica.it - Miele: proprietà e benefici di un prodigio naturale

Leggi su Amica.it

di castagno, acacia, millefiori, manuka, di tiglio, di eucalipto, di melata, di lavanda: l’elenco potrebbe continuare a lungo. Solo in Italia infatti, esistono oltre trenta tipologie dimonoflora, ma non sono tutte uguali. I greci lo consideravano il nettare degli dei e non sbagliavano, perché ilè uno degli alimenti più preziosi e completi esistenti in natura. Oltre ad essere un’ottima fonte di energia, è anche ricco di flavonoidi e polifenoli – che hanno importantiantinfiammatorie e antiossidanti – enzimi, amminoacidi e vitamine.Ogni tipo diha peculiarità uniche, determinate dalla pianta da cui proviene il nettare. Ildi sulla, ildi eucalipto e ildi tarassaco, ad esempio, si distinguono per il loro gusto particolare e per le loroterapeutiche, ma non sono gli unici tipi didegni di nota.