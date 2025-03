Nerdpool.it - Mickey 17: la recensione. Il cinema d’autore si traveste da Blockbuster e divide la critica

Illudersi ancora che abbracciare una dimensione mainstream possa condurre un’opera come17 verso località lontane da violenti compromessi contenutistici e formali, appare come un’utopia difficilmente conciliabile con la realtà di un’industria sempre più impaurita dalla possibilità di maneggiare ampi budget imbattendosi in risultati modesti sul piano commerciale. In seguito alla tanto discussa stagione dei cinecomic, infatti, la nuova tendenza dellatografia mondiale sembrerebbe quella di prelevare raffinati autori già dimostratosi affini alla sensibilità delle masse, per consegliargli budget e progetti dall’importanza conclamata, per poi sospingerli attraverso la partecipazione di star di respiro internazionale, utili a trainare da sole l’affluenza del grande pubblico (vedi Lanthimos con quell’inestimabile perla di Povere Creature).