Mickey 17 | la nuova pellicola con Robert Pattinson

Dirige il regista di ParasiteIl regista e sceneggiatore Premio Oscar Bong Joon Ho, acclamato per “Parasite”, torna con unae audace esperienza cinematografica: “17”. Al centro della storia c’èBarnes (), un eroe tanto improbabile quanto straordinario, che si ritrova intrappolato in un incarico decisamente fuori dal comune: morire. per continuare a vivere.Scritto e diretto da Bong Joon Ho, il film vanta un cast d’eccezione con(“The Batman”, “Tenet”), Naomi Ackie (“Star Wars: L’ascesa di Skywalker”), Steven Yeun (“Nope”), oltre ai candidati all’Oscar® Toni Collette (“Hereditary”) e Mark Ruffalo (“Povere creature”).Prodotto da Dede Gardner e Jeremy Kleiner (vincitori dell’Oscar® per “Moonlight” e “12 anni schiavo”), insieme allo stesso Bong Joon Ho e Dooho Choi (“Okja”, “Snowpiercer”), il film è tratto dal romanzo7 di Edward Ashton.