Biccy.it - Michielin delusa dalla posizione a Sanremo: “Se tornerò?”

Leggi su Biccy.it

I big del Festival di2025 che sono finiti in fondo alla classifica finale sembrano averla presa benissimo (ma ci dobbiamo credere davvero?), ma per fortuna in questi giorni una delle cantanti in gara ha avuto una reazione più comune e genuina alla suanon esaltante. Un fan con un commento lasciato su Instagram ha chiesto a Francescase tornerà al prossimo Festival die lei ha risposto in modo davvero schietto: “Ed arrivare di nuovo 21esima? Anche no“.Finalmente qualcuno che non si dice “soddisfattissimo” di un piazzamento così basso. Laperò si può consolare con la reazione del pubblico sui social. Sono in tantissimi infatti a scrivere che Fango in Paradiso non li ha colpiti durante i primi ascolti ae di averla rivalutata con il passare delle settimane.