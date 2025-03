Iodonna.it - "Michelangelo ci illumina ancora oggi come esempio di dedizione e di coraggio": le iniziative a Firenze, da oggi 6 marzo

celebra i 550 anni diBuonarroti con un programma di. Si parte, giorno del compleanno dell’artista, con una visita serale per poi proseguire tutto l’anno con reading, conferenze e concerti, nella città simbolo del Rinascimento. Il programma è promosso dalle Gallerie dell’Accademia.festeggiaCristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce introduce e apre l’evento: «appartiene a tutti noi ed è nostro contemporaneo, perché non soltanto le sue opere sono richiami di attenzione e studio, di ammirazione per addetti ai lavori e per un pubblico vasto quanto il mondo. Ma la sua personalità cidie all’occorrenza dinell’espressione delle proprie convinzioni e scelte».