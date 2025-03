Michelangelo Buonarroti | un francobollo commemorativo per il 550 anniversario della nascita

Leggi su Ildenaro.it

Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy undi, nel 550mo, relativo al valoretariffa B 50g pari a 2,75 euro. Con tiratura di duecentocinquantamilaventi esemplari e foglio da quarantacinque esemplari, ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzetto a cura di Marco Capaccioli. La vignetta riproduce, all’interno di un cerchio, un ritratto diispirato ad un’opera pittorica attribuita a Marcello Venusti e conservata al Museo Casadi Firenze. Nel ritratto si incastona il logo realizzato in occasione del 550modell’artista, caratterizzato da tre cerchi intrecciati con cui l’artista contrassegnava i marmi che sceglieva per le sue opere.