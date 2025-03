Zonawrestling.net - Michael Elgin: “Nel 2020 avrei dovuto far rinascere il Team Canada in TNA”

Il Pro Wrestling Culture podcast torna in scena per un nuovo episodio, nello specifico il 469.Come capita spesso, il radio show in questione intervista nomi di spessore all’interno di tale business, è stato così anche per questa occasione attraverso.L’ex campione del mondo della ROH ed ex IWGP Intercontinental Champion, si è prestato per ripercorrere tutti i passi della sua carriera fino a questo momento specifico in cui, purtroppo, lo troviamo su un letto d’ospedale a causa di un serio infortunio patito in un match per una federazione indipendente lo scorso dicembre.Nonostante sia ormai prossimo ad un operazione, “The Unbreakable” ha comunque svolto il suo ruolo nella chiacchierata svelando, tra l’altro, un importante aneddoto sulla sua parentesi in Total NonStop Action Wrestling.