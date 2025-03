Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono tolto delle belle soddisfazioni, qui veniamo giudicati ogni due giorni”: lo sfogo di Simone Inzaghi dopo la vittoria col Feyenoord

L’Inter va oltre l’emergenza infortuni e sbanca il De Kuip con un 2-0 alche avvicina i nerazzurri alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. “Siamo stati bravi e non era semplice in questo stadio così caldo. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, ma siamo stati uniti, facendo un’ottima partita. Ora c’è la gara di ritorno fra seie una di campionato prima, questele insidie, mamolto soddisfatto dei ragazzi”, ha commentato l’allenatorea microfoni di Amazon Prime tv.“Inizialmente non siamo stati sempre nelle distanze, non abbiamo palleggiato come sapevamo e in questi stadi si può soffrire. I due gol ci hanno aiutato, ma sappiamo che martedì prossimo a San Siro c’è un secondo tempo da giocare“. Unachiavi del match è stata schierare Bastoni come esterno nel centrocampo a 5, per sostituire l’infortunato Dimarco: “E’ uno dei difensori più forti a livello mondiale, ma ha capito la situazione è lo ha fatto senza nessun problema con grande disponibilità”.