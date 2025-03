Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono lanciato dall’edificio più alto del mondo. Cosa mi piace? L’orgasmo finale che è il momento del salto”: il video del base jumper Maurizio di Palma

Si chiamadie insieme a Roberta Mancino ha rappresentato l’Italia durante l’evento dijumping Exit#139 che si è tenuto a Dubai e nel quale ‘si salta’ dal 139° piano del Burj Khalifa, l’edificio piùdel pianeta. 500 metri per dieci secondi di caduta libera.A Vanity Fair ha raccontato che “cistrutture e luoghi naturali dai quali si salta che devono avere delle caratteristiche specifiche di sicurezza per essere definite saltabili. Ho saltato in quasi 600 punti differenti un po’ in giro per il, in 36 paesi nel(.). Il minimo di altezza su terreno è circa di 30 metri. Siamo in una categoria dove i saltivincolati, il paracadute si apre subito: la Torre di Pisa o il Duomo di Milano è un svincolato,47 m, quindi si salta il paracadute si apre subito.