Iodonna.it - «Metto la prima protesi della mia vita» ha spiegato la vincitrice del GF 7 sui social, condividendo la prima foto dopo l'operazione

Leggi su Iodonna.it

Nikita Pelizon, lasettimana edizione del Grande Fratello Vip ed ex concorrente di Pechino Express, è in ospedale per un intervento al cuore. È stata lei stessa a rivelarlo suiaggiornando i follower sulle sue condizioni di salute. «A poche ore dall’che non si poteva non fare. Dai che si torna a spingere», ha scritto su Instagram accanto a un video in cui si mostra nella camera del Policlino San Donato di Milano, pronta per l’intervento. Dormire di più nel weekend? Il cuore ci guadagna in salute: lo studio X Leggi anche › Nikita Pelizon è ladel Grande Fratello VIP Nikita Pelizon in ospedale per l’intervento al cuore«Mi operano subito», dice ai suoi follower la ex “gieffina”.