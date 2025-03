Iltempo.it - Metsola: Dobbiamo fare di più per sostenere Kiev

(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 marzo 2025 “L'Ucraina sta combattendo per l'Europa, e l'Europa deve essere mano nella mano con chiunque stia combattendo per la nostra sicurezza, per i nostri valori. La sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza dell'Europa oggi, più che mai.” Così la Presidente del Parlamento Europeo Robertaa margine del Consiglio europeo straordinario. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev