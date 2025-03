Ilgiorno.it - Metrotranvia, l’obiettivo è il 2028. A Seregno cresce il maxi deposito. Ma la linea resta lontana dalla città

Il primo tram sullaMilano-lo vedremo a inizio. È quanto hanno raccontato i tecnici della Cmc di Ravenna, azienda che si sta occupando della realizzazione dell’opera, ai consiglieri regionali. Ieri pomeriggio, infatti, si è svolto il sopralluogo dei componenti della V commissione Infrastrutture, Trasporti e Mobilità. Una visita che ha toccato punti chiave dellae dei cantieri in corso, da Cormano, Cusano Milanino e Paderno Dugnano, fino ad arrivare a. Qui in via Europa, la strada che segna il confine con Desio, sta sorgendo ildei tram. Un’opera che, a differenza di quanto si può dire del resto della tratta, stando a tempo di record. Lì, in precedenza, c’erano un grande terreno incolto, che raggiungeva sul lato ovest anche corso Milano. L’enorme capannone non sarà soltanto undei mezzi.