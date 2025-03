Lanazione.it - Meteo Toscana, da domenica arriva il maltempo. Lunedì rischio nubifragi

Firenze, 6 marzo 2025 – Dopo diversi giorni di tempo quasi primaverile, ecco che dasera cambierà tutto. A partire dalla sera del 9, infatti, l'anticiclone cederà il passo a una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge frequenti e persistenti per buona parte della prossima settimana. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, il cambiamento sarà significativo: "L'anticiclone che sta interessando la regione cederà il passo dalla sera die poi per buona parte della settimana prossima. Sono previste piogge abbastanza frequenti per tutti i giorni della settimana., in particolare, potrebberore piogge più intense condi". Le temperature minime subiranno un leggero aumento, mentre durante il giorno si avvertirà un lieve calo rispetto ai valori attuali.