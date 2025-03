Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: anticipo di primavera spazzato via. Gelo e neve, il giorno del ribaltone

Nel corso di questa settimana l'Italia è sotto l'influenza dell'alta pressione, circostanza che garantisce giornate stabili e soleggiate, con un clima a tratti primaverile. Tuttavia, questa parentesi di bel tempo non durerà a lungo: all'orizzonte si profilano nuove perturbazioni, pronte a riportare pioggia e, in montagna, anche la. Almeno questo è quanto assicura il colonnellosul suo sito personale. Va subito chiarito un punto per evitare illusioni, soprattutto tra gli appassionati di scenari invernali: nientein pianura, nientea bassa quota. Ma per chi ama gli sport sulla, ci sono comunque buone notizie: in montagna torneranno i fiocchi, regalando un nuovo strato difresca sulle piste. Non si tratterà di nevicate eccezionali, ma un accumulo sufficiente per migliorare le condizioni delle aree sciistiche.