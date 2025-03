Bergamonews.it - Meteo, cambia tutto dal weekend: “Tornano pioggia, vento e neve”

“L’anticiclone che in questi giorni ci ha portato un assaggio di primavera ha i giorni contati”. Lo conferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara, che spiega: “Già tra venerdì e sabato nubi e precipitazioni raggiungeranno Sardegna, Sicilia e bassa Calabria, risultando localmente anche di forte intensità e a sfondo temporalesco. Nel corso di sabato nuvolosità irregolare risalirà anche il resto del Sud peninsulare e il Centro, ma in questo caso con precipitazioni scarse se non delassenti. Le temperature si manterranno ancora su valori molto miti e sopra media, in particolare al Centro-Nord”.Da domenica“Domenica una prima intensa perturbazione in arrivo dalla Spagna raggiungerà parte d’Italia – avverte Ferrara – portando piogge in particolare a fine giornata sopratsu Nordovest, Toscana e Sardegna (anche di forte intensità tra Liguria e alta Toscana).