Messico, 32 chili di fentanyl nascosti in confezioni di nopal: arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni è statoinper aver cercato di trasportare in Arizona, negli Stati Uniti, 32diall’interno di scatole di, un alimento tipico messicano tratto dalle foglie di cactus affettato, per un totale di circa 275mila pillole, oltre a quella in polvere. La droga, per un valore di 6,5 milioni di dollari, è stata sequestrata durante un posto di blocco militare sull’autostrada messicana che collega gli stati settentrionali di Sinaloa e Sonora.