Mercato Napoli occhi sul gioiello classe 2000 | asta con i club di Premier League

Ilha messo glisu un, ma dovrà fare i conti con la concorrenza folta di tantida tutta Europa.Ilsi trova nel rush finale di una stagione che potrebbe portare il tricolore ma che, con tutta probabilità, porterà anche una qualificazione alle coppe europee. Questo è sicuramente molto importante per le casse del, che a sua volta diventa però obbligato ad investire sulper regalare a Conte una rosa ancora più competitiva su ogni fronte.Neldi gennaio, gli azzurri hanno preferito non prendersi troppi rischi, acquistando solo due giocatori in prestito (Billing e Okafor). In estate, invece, potrebbero arrivare anche investimenti più cospicui, fra scommesse e certezze., si punta un talento cecoIl portale Tuttoweb riporta un interessamento per un calciatore non molto conosciuto, ma che fa gola a mezza Europa: si tratta di Pavel Sulc, trequartista cecoin forza al Viktoria Plzen.