Juventusnews24.com - Mercato Juventus, parla l’agente di Raspadori: «Vi svelo cos’è cambiato nelle ultime settimane. Su Conte dico questo»

di RedazioneNews24diallo scoperto: le dichiarazioni sull’attaccante seguito a gennaio anche dai bianconeriA Radio Sportiva,diTullio Tinti hato dell’attaccante del Napoli. L’ex Sassuolo è stato seguito negli scorsi mesi anche dal calcioJuve.AGENTE– «Misterlo conosco benissimo, non si discute,all’inizio giocava poco perché il modulo lo penalizzava. Ora il nuovo modulo è perfetto per lui e sta facendo grandi prestazioni. Jack è un top educato, sorridente e sempre disponibile quandolo chiama in causa».Leggi sunews24.com