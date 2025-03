Juventusnews24.com - Mercato Juventus: 10 milioni per averlo in estate! L’obiettivo di Giuntoli può lasciare il suo club, bianconeri alla finestra. Ultimissimi dettagli

di RedazioneNews24: prezzo di 10di euro perin! Puòil suo. Novità eCome riferito dal QS, il Verona ha preso una decisione per Diego Coppola in vista della prossima sessione di calcio, aprendocessione del difensore classe 2003.interessato a lui per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.Prezzo da 10di euro più eventuali bonus da inserire. Inei prossimi mesi potrebbero così affondare il colpo e strappare già il primo sì in vista dell’, con Coppola autentica rivelazione di questa stagione di Serie A.Leggi sunews24.com