Iltempo.it - Meloni: "Sicurezza è più ampia del riarmo". Soldati in Ucraina? "Inefficace e complesso"

Leggi su Iltempo.it

Al Consiglio straordinario di Bruxelles sulla difesa, le conclusioni sull'sono state adottate da 26 Stati membri (contraria l'Ungheria di Viktor Orban). Un'intesa di principio, ma restano i doni del "" promosso dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e dell'intervento delle truppe di Paesi europei per una possibile operazione di peacekeeping. AL termine dei lavori la premier Giorgiaha parlato con la stampa, ecco cosa ha detto: I fondi e le imprese"Nelle proposte di Ursula von der Leyen sicuramente noi abbiamo salutato positivamente il fatto che sia stata accolta una proposta che l'Italia faceva da tempo, cioè di scomputare le spese di difesa dal calcolo del rapporto deficit-PIL. Dopodiché la Presidente von der Leyen individua anche ulteriori possibilità di accedere a debito a prestiti per 150 miliardi di euro, che è un'ulteriore possibilità anche se tra le criticità che l'Italia ha segnalato c'è quella per cui la gran parte di queste risorse sono risorse che in qualche maniera hanno a che fare con il debito.