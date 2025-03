Meloni | no soldati italiani in Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.34 "Riarmo non è la parola adatta: il tema difesa riguarda materie prime e tantissimi altri domini. Stiamo dando messaggi non chiari ai cittadini". Lo ha dettoal Consiglio Ue straordinario In: no all'invio di. Va esteso l'articolo 5 della Nato (se un membro viene attaccato gli altri entrano in difesa, ndr), sarebbe una soluzione duratura".non userà fondi di coesione per le armi. Accolta nostra proposta: "Scorporare le spese della difesa da deficit-Pil". Poi: "Si lavora a un vertice Usa-Ue".