Agi.it - Meloni: "Invio truppe europee in Ucraina è una soluzione inefficace"

AGI - "Ho già detto quello che penso di questa proposta: sono molto, molto perplessa su questa proposta, l'ho detto dall'inizio, non la considero particolarmente efficace, la considero anche molto complessa. Penso che la questione ovviamente centrale della pace in, sulla quale penso che dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per favorire un processo di pace, chiaramente salutando favorevolmente dall'iniziativa americana tutti coloro che vogliono arrivare a un processo di pace ma una pace giusta ha bisogno di garanzie di sicurezza certe. Le garanzie di sicurezza certe secondo me stanno sempre nell'alveo dell'alleanza atlantica, l'unico modo serio per garantirle è quello, poi ci sono diversi modi per farlo in cui stiamo portando avanti le nostre proposte ma secondo me è quella di inviarenon meglio identificate,poi, insomma francesi, britanniche piuttosto che, è lapiù complessa e forse la meno efficace".