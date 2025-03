Dilei.it - Meghan Markle torna in TV ma è un disastro: “Emotivamente distaccata”

Dovrebbe essere il momento del grande rilancio per, ma non sembra volgere nel verso giusto. Gli occhi del mondo sono puntati su di lei: basta un piccolo gesto, anche solo uno sguardo, oltre a quel che dice pubblicamente ad attirarle le antipatie di un pubblico sempre più critico nei suoi riguardi. A fronte di un gruppo di sostenitori che non l’hanno mai abbandonata sin dai tempi della Megxit, persiste un folto plotone di gente che tollera a stento i suoi atteggiamenti. C’è chi le dà della narcisista (parola spesso abusata, ultimamente), c’è chi le dà la colpa della rovina di Harry. E c’è chi vede nelle sue decisioni “imprenditoriali” la semplice volontà di apparire, a tutti i costi. L’ultima ospitata in TV, nel celebre talk di Drew Barrymore, sarebbe l’ennesima tappa di una disfatta totale.