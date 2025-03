Ilfattoquotidiano.it - Medico “beccato” mentre naviga su siti porno durante una guardia notturna, i controlli dell’Usl di Treviso

Untrevigiana è stato sorpreso,unain un reparto dell’ospedale,va sugrafici utilizzando il computer dell’azienda sanitaria. Una “violazione” che confermando l’esistenza diche l’azienda sanitaria effettua sui dispovi informatici dell’ospedale. Il caso si inserisce, infatti, in un quadro più ampio di monitoraggio che l’Usl ha messo in atto negli ultimi anni per verificare il rispetto del codice di comportamento dei propri dipendenti.In particolare, si fa attenzione all’uso delle tecnologie informatiche e alla necessità di evitare comportamenti che possano ledere la reputazione e il decoro dell’azienda sanitaria. Il codice di comportamento, recentemente aggiornato, stabilisce linee guida chiare per l’utilizzo dei computer aziendali e di altre tecnologie da parte dei dipendenti.