Mediaset ha acquistato 2 nuove serie turche

haNegli ultimi anni, letelevisivehanno conquistato un pubblico internazionale sempre più ampio, grazie a trame avvincenti e personaggi ben caratterizzati. In attesa del debutto di Io sono Farah e del grande ritorno di Segreti di Famiglia,ha acquisito duedi grande successo: Kadin con il titolo italiano la forza di una donna e Yasak Elma.Al momento, sappiamo che Yasak Elma (La mela proibita) arriverà con 499 episodi da circa 40 minuti, corrispondenti probabilmente solo alla prima stagione. Ricordiamo che la, andata in onda in Turchia dal 2018 al 2023, conta ben sei stagioni. Kadin, invece, è composta da tre stagioni per un totale di 242 episodi della stessa durata. Resta da vedere setrasmetterà l’intera, considerando la lunghezza di entrambe, che potrebbero rimanere in onda in Italia per diversi anni.