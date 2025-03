Agi.it - Maxi squalifica per Paulo Fonseca, stagione da dimenticare

AGI - Peggio di così non poteva andare.aveva capito già di aver esagerato ma la sua lettera di scuse non è bastata, anzi. La commissione disciplinare della Lega francese ha inflitto una lunghissimaall'allenatore del Lione, che fino al 30 novembre non potrà guidare la sua squadra dalla panchina. Il tecnico portoghese, dopo l'esonero al Milan, paga con questa lunga sospensione il comportamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro Millot, con tanto di contatto testa contro testa, durante il match contro il Brest dello scorso 2 marzo. Inoltre, fino al 15 settembre, non potrà entrare nello spogliatoio della sua squadra prima della partita e durante l'intervallo. Adesso bisognerà capire cosa deciderà il Lione che aveva già annunciato provvedimenti interni nei confronti dell'ex allenatore di Roma e Milan.