Maxi blitz antidroga: 51 misure cautelari per detenzione illecita e spaccio di cocaina

: a finire in carcere 15 persone, 17 ai domiciliari e per 19 l’obbligo di firma. Recuperati 19 chili diOggi, a Torre Annunziata, Boscoreale, Castellammare di Stabia, Lettere, Sant’Antonio Abate, Trecase, Angri, Agropoli, Capaccio Paestum, Battipaglia, Scafati e Catania, nonché presso le Case Circondariali di Parma, Vibo Valentia, Sulmona, Benevento e Viterbo, i militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione dipersonali. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica.A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.Destinatari del provvedimento 51 persone delle quali 15 destinatarie della custodia cautelare in carcere, 17 poste agli arresti domiciliari e 19 sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari.