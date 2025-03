Terzotemponapoli.com - Max Esposito: ”Napoli, devi continuare così per lo Scudetto!”

Max: “per lo! Kvara duro colpo, la mancata sostituzione un errore. Lukaku? Lavora tanto per la squadra, non un bomber come Higuain o Osimhen”L’ex calciatore Massimilianoha rilasciato un’intervista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tanti i temi trattati dall’ex, con alle spalle 172 presenze e 16 reti in Serie A e 121 presenze e 12 reti in Serie B. Nell’estratto il parere disulla stagione e le chancedella squadra di Conte.Con il pareggio contro l’Inter ilsi mantiene a meno uno dalla vetta, un risultato che ti aspettavi? Chi la spunterà secondoper la vittoria del tricolore?“Nella partita contro l’Inter sono venuti fuori sia i limiti sia i pregi del. Alla fine, penso che il pareggio sia andato anche stretto agli azzurri.