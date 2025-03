Oasport.it - Maurizio Bormolini: “Il segreto è la competizione interna tra italiani. Sto già studiando la pista olimpica”

è stato uno degli ospiti di Salotto Bianco, l’approfondimento dedicato agli sport invernali in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) e da Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport). Il livignasco ha parlato della stagione strepitosa vissuta da lui e dalla squadra italiana di snowboard alpino, con le sue affermazioni nella classifica generale e quella di gigante parallelo.“Adesso sono più tranquillo e so di avere i mezzi per potermela giocare. La convinzione è in grande crescita. Siamo uno squadrone, abbiamo fatto una stagione importantissima“, le prime parole di, ricordando le tre vittorie e i sette podi personali. La compagine tricolore, invece, ha collezionato ben 10 successi e 25 top-3 nel computo complessivo in Coppa del Mondo.