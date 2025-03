361magazine.com - Masterchef 13 in onda in chiaro: dove vedere il cooking show

Indal 7 marzoEterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, di tutte le età, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco. Tutti diversi tra loro, ma con un elemento in comune: la passione per la cucina. E con un sogno a guidarli: diventare il nuovoitaliano. Ecco gli ingredienti della 13ª stagione diItalia, al via per la prima volta in, su TV8, da domani, 7 marzo, ogni venerdì, alle ore 21.30.La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali è nelle mani dell’irresistibile trio in giuria composto dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e unitissimi, divertenti ed empatici, si ritrovano sul palco davanti ai fornelli per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, dare loro consigli preziosi e critiche costruttive, in un percorso appassionante che porta fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d’Italia.