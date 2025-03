Sport.quotidiano.net - Master cussini in vasca a Forlì. In arrivo medaglie e ottimi crono

Nella piscina di, si è svolta la seconda tappa del circuito regionale a squadre, che ha visto la partecipazione delle principali società natatorie dell’Emilia-Romagna. Gli atleti del Cus Ferrara nuoto, tutti studenti universitari, hanno offerto una prestazione di alto livello, conquistando numerosi podi e dimostrando il loro valore in. Tra i protagonisti della giornata, spicca Alessandra Arbotti, che ha dominato la specialità della rana conquistando due primi posti nei 50 e nei 200 metri. A rispondere con altrettanta determinazione è stato Mauro Urso, primo nei 50 stile libero e nei 100 misti. Ottima prova anche per il veterano Marcello Maragno, che nei 200 rana ha siglato il record personale, confermandosi tra i migliori della specialità. Emozionante la gara dei 200 stile libero, dove Francesco Manfredini ha conquistato un ottimo terzo posto, mentre il compagno di squadra Francesco Zagatti ha sfiorato il podio chiudendo quarto per pochi decimi.