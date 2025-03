Laprimapagina.it - Massimo Giletti e Aldo Cazzullo ricevono il Premio Oliviero Beha al FEGE 2025 per il loro impegno nel giornalismo libero

Dal 27 al 30 marzo, Terni ospiterà la settima edizione del– Festival dell’Editoria e delEmergente, un evento che cresce ogni anno grazie alla collaborazione tra Piero Muscari e Sauro Pellerucci, imprenditore umanista e fondatore di Pagine Sì! S.p.A. – Human Digital Company. Tra i momenti più attesi del festival, spicca la consegna del, riconoscimento dedicato alla memoria del celebre giornalista e scrittore, riservato a coche portano avanti con coraggio e determinazione un’informazione libera, critica e autentica.Quest’anno, ilsarà conferito a due voci di spicco del panorama giornalistico italiano:. Entrambi hanno contribuito in modo significativo al mondo dell’informazione, ciascuno con il proprio stile e approccio, ma accomunati dalla passione per la verità e il racconto dell’Italia in tutte le sue sfaccettature.