Massima allerta per evitare incidenti tra tifosi di Roma e Bilbao Quel precedente che preoccupa

I 60mila dell'Olimpico saranno, come di consueto, motivo di esaltazione e sostegno per i calciatori dellanell'ennesima notte europea da brividi degli ultimi anni. Di fronte, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, ci sarà un agguerritissimo Athletic Club accompagnato da circa mille sostenitori baschi pronti, sulla falsariga della partita del girone, a far percepire ai propri giocatori il loro calore. Nella gara disputata nel settembre scorso (conclusasi sull'1-1), dal punto di vista dell'ordine dentro lo stadio non filò proprio tutto liscio, anzi. Una parte del gruppo digiunti dapensò bene di dedicarsi al lancio di razzi verso i colleghi giallorossi seduti nella tribuna Monte Mario. Una condotta condannata nell'immediatezza dalla stessa società basca, con una nota ufficiale sul proprio sito nella quale si dichiarava “tolleranza zero per gli atti inaccettabili compiuti da una minoranza di persone che si trovavano sugli spalti degli ospiti”.