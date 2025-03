Marzo mese dei digiuni | dal Ramadan alla Quaresima quali sono i rischi per la salute

Leggi su Open.online

religione islamica a quella cristiana, ildisi apre sotto il segno del digiuno e della rinuncia.giorni in cui anche la rinuncia alimentare acquista un valore spirituale ma la sospensione di alcune tipologie di cibo finopratica del digiuno totale assume, anche per il corpo, un valore non indifferente. Il cambiamento così drastico delle proprie abitudini, anche per un tempo limitato, lascia inevitabilmente traccia nell’organismo, a volte con effetti eimportanti. È per questo che prima di aderirepratica spirituale, soprattutto per alcuni casi, diventerà essenziale non sottovalutare il proprio quadro clinico e decidere, aiutati da un consulto medico, quanto e come aderire alle regole di.Digiuno, cambi di orario e astinenza da carne: come cambiano i regimi alimentariLa regola alimentare che guida il periodo di, cominciato per il 2025 il 1°e che termineràfine del, è quello di non consumare nessun tipo di cibo e di bevanda nel periodo della giornata che va dall’alba fino al tramonto.