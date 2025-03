News.robadadonne.it - Martha Place, 126 anni fa moriva la prima donna sulla sedia elettrica

, nata“Mattie” Garretson, nacque il 18 settembre 1849 nel New Jersey. È stata laa morirein America, benché, come vedremo meglio in seguito, non sia stata laad essere formalmente condannata.La sua vicenda colpì molto perché, nonostante l’atrocità del crimine da lei commesso, l’opinione pubblica si mostrò contraria alla sua elettroesecuzione, di fatto avvenuta nel marzo 1899, dopo che il governatore dello stato di New York, Theodore Roosevelt, le negò la grazia.Lafu incriminata per l’omicidio della sua figliastra, Ida, di soli 17, e per il tentato omicidio del padre di quest’ultima, e suo marito, William.Lasi trasferì dal New Jersey a Brooklyn, presso la casa di, per lavorare come governante. Aveva alle spalle un matrimonio finito male e un figlio, che lasciò alle cure dello zio.